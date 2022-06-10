Yayıncılık açısından dönüm noktası olan foruma, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı katıldı.

Metaverse’ün yeni bir dünya algısı sunması açısından önemli olduğunun altını çizen Fahrettin Altun, şöyle konuştu:

"Dünya kamuoyunun dikkatini kısa süre önce çeken Metaverse, artık hayatımızın önemli parçalarından olmazsa olmaz parçalarından biri haline gelmeye başladı. Bu forum vesilesiyle TRT'nin gelecek vizyonunun bir göstergesi olan "TRT Metaverse" projesi ve ve bunun arkasındaki stratejisinin tanıtılmasından da büyük bir önem taşıdığına düşünüyorum ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum.”

[Fotoğraf: AA]

Forumda, Metaverse’ün yayıncılıkta nasıl olacağını açıklayan tanıtım videosu izletildi.

"TRT'nin Metaverse'te ön sıralarda yer alması amacıyla çalışmalara başladık"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Metaverse için hazırlıkların başladığını anlattı:

"TRT'nin, böyle bir gelişmeye bigane kalması elbette beklenemez. Bu düşüncelerle, TRT'nin Metaverse'te ön sıralardaki yerini alması ve bu mecrada en güçlü yayın kuruluşlarından biri olması amacıyla, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen Metaverse dizayn ve teknoloji şirketleri ile iş birliği gerçekleştirerek tasarım ve teknolojik altyapı çalışmalarına başladık."

[Fotoğraf: AA]

Yerli ve yabancı teknoloji uzmanları, Metaverse’e ışık tutan 4 panel gerçekleştirdi.

İlk Metaverse ajansının kurucusu Can Yurdakul, yabancı üniversitelerin öğretim üyeleri, Yaratıcı Teknoloji Uzmanı Wesa Aapro gibi sektörün öncü isimleri panellerde konuşmacı oldu.

Katılımcılar etkinliğin önemine dikkati çekti

Sarah El Jamal, “Çok yaratıcı bir ortam söz konusu. Sadece yayıncılık, şirket boyutu değil gençler, dünyanın farklı yerlerinden konuşmacılar vardı. Biz sadece Metaverse anlamında değil geleceği değiştirmeyi aslında konuştuk” dedi.

Panellerde, yayıncılığın geleceği ve Metaverse'ün dizaynı gibi konular masaya yatırıldı. Metaverse'ün oyunlar, start-uplar, medya ve eğitim gibi alanlarda neler vaat ettiği de tartışıldı.

TRT, Metaverse aracılığıyla, yayıncılığı çok boyutlu bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.