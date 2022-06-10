Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki etki alanını genişletmeye çalışıyor.

Türkiye'nin başlatacağı yeni harekatın en büyük gerekçesi terör koridorunu kalıcı olarak parçalamak.

PKK'nın SDG kılıfı

Örgütün Suriye'de uygulamaya çalıştığı planların merkezinde ise Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı yapı var.

SDG, terör örgütü PKK'nın işgal ettiği topraklarda meşruiyet kazanmak için kullandığı bir araç.

SDG olarak adlandırılan paravan oluşum, örgütün uluslararası destek bulmak için oluşturduğu bir terör çatısı. SDG’nin plan ve faaliyetleri, PKK'nın sözde liderleri tarafından belirleniyor.

Suriye'de terörün çatısı: SDG

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "Suriye'de faaliyet gösteren 11 bin dağ kadrosu teröristi nereden geldiler? Türkiye'nin dağlarından geldiler. Haftanin'den, Avaşin-Basyan'dan, Zap'tan kim gönderdi bunları? PKK gönderdi... PKK'nın adamları bunlar. Dağ kadrosu teröristi bunlar ne yaptılar o SDG denilen yapının omurgasını oluşturdular" sözleriyle örgütü anlattı.

Örgüt, kontrol ettiği topraklarda ayrılıkçı amaçlarını gizlemek için SDG adını kullanıyor. SDG, örgütsel ve ideolojik olarak PKK'ya dayanıyor.

SDG'de PKK dışındaki grupların varlığı ise zayıf ve sembolik. Birçok Arap temsilci, kararlarda söz sahibi olamadıkları için örgütten ayrıldı.

"PKK'nın ajandasına hizmet ediyor"

ORSAM araştırmacısı Hamza Haşıl, "Ekonomik gelir SDG eliyle PKK'nın bölgedeki ajandasına aktarılırken halk açlığa yoksulluğa terk ediliyor. SDG'nin bu noktadaki hamleleri arapları araplar için bölgedeki sivil nüfus için kuşatıcı olmak gibi bir amaçtan ziyade onları kendi hegemonyası altında kullanarak kendine meşruiyet sağlama aracı olarak görüyor" açıklamasını yaptı.

PKK, paravan örgütlerle bölgede hak iddia ediyor, otorite boşluğundan yararlanarak ele geçirdiği noktaları birleştirmeyi planlıyor.

Haşıl, "Arapların da çoğunlukta olduğu bölgeleri kontrol edebilmesi için ileriye doğru yeni bir yapılanmaya gidilebilmesi onlar açısından gerekli görülüyordu. Bu ortak bir yapıymış gibi lanse edildi ama nicelik olarak bile SDG'nin yapısının yüzde 70'ini zaten YPG oluşturuyordu" diyor.

Türkiye, terörün farklı yüzleri ile mücadele için diplomatik kanalları kullandı.

Şimdi hedef, yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de çeşitli kılıflar ile kurulan terör tuzağını yok etmek.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Ümit Kumcuoğlu-Murat Uykan