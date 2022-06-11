Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 01:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.
Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
Etiketler: Resmi Gazete YÖK
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