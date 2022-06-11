Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak olan kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtiğini açıklayan Bakan Koca, şu sözleri kullandı:

"Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın. Kanun teklifini değerlendirip, yüce Meclisimizin iradesine sevk eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür ediyorum.

Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Malpraktis davaları için çıkarılan yasa, yönetmeliklerle birlikte, umulmayan sonuçlar doğuracak. Her konuda sonuç, şu an görüneni aşacak."