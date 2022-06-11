Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na müfettiş atamaları yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hazine ve Maliye Bakanlığına başmüfettiş ve vergi başmüfettişi atamaları yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na açıkta bulunan hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi atandı.
Bakanlıkta açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine ise 540 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.
Söz konusu atamalara 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince imza atıldı.
Etiketler: Resmi Gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı
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