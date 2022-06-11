Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na açıkta bulunan hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi atandı.

Bakanlıkta açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine ise 540 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalara 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince imza atıldı.