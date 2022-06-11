Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışındaki Türk vatandaşlarını doğrudan ya da dolaylı olarak hedef alan saldırıların yer aldığı "Yurt Dışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar Raporu"nu yayımladı.

2021 yılında kayıt altına alınan saldırıları kamuoyuyla paylaşan rapor, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 4 dilde yayımlandı.

En az 45 Türk vatandaşı yaralandı

Buna göre, 2021 yılında Almanya'da 132, Hollanda'da 43, Fransa'da 38 olmak üzere 23 ülkede Türklere yönelik 316 saldırı kayıt altına alındı.

Yurt dışındaki Türklere yönelik nefret saikli saldırılarda 2020'de en az 36 kişi yaralanırken; 2021'de en az 45 Türk vatandaşının yaralandığı tespit edildi.

2021 yılında kaydedilen ve bir kısmı girişim seviyesinde kalan 22 kundaklama olayının 6'sında camiler hedef alındı.

"Nefret söylemi" başı çekiyor

En fazla gerçekleşen saldırı türü, önceki yıllarda olduğu gibi 172 vaka ile "nefret söylemi" oldu. Bu vakalar içinde, medya ve sosyal medyada yer alan nefret içerikli mesajların yanı sıra Türkler ve ilgili kuruluşlarına gönderilen tehdit ve nefret mektupları da yer alıyor.

Rapora, YTB'nin internet sitesindeki "Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele" portalından ulaşılabiliyor.

Kısa adı NESAM olan portal, Türklere yurt dışında yaşadıkları vakaları kuruma bildirme imkanı sağlıyor. Ayrıca ülkelerin bu alandaki hukuki bilgilerine de ulaşılabiliyor.