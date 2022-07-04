Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (​MİT) Gara'daki saha ajanları, Berfin Nurhak kod adlı Hanım Demir’i adım adım takip etti.

Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi, operasyon için en uygun zaman beklendi. ​Örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yeri tespit edilen Hanım Demir’e düzenlenecek operasyon için düğmeye basıldı.

Hanım Demir ve beraberindeki PKK’lılar MİT’in düzenlediği nefes kesen operasyon ile etkisiz hale getirildi. ​Operasyonda görev alan MİT’in saha ajanları, büyük gizlilik içinde bölgeden çıkarıldı.

Hanım Demir kimdir?

​Hanım Demir, PKK’ya 1990’lı yıllarda katıldı. 2000’li yıllarda Irak Kandil alanına geçti ve örgüt içerisinde hızla yükseldi. Güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldı.

​2014 yılında YJA-STAR sorumlusu olarak Irak Sincar’a geçti. 2017’de örgütün kadın yapılanması olan PAJK meclis üyesi oldu.

​Örgüt içerisinde önemli görevler üstlenen Hanım Demir, 2018 yılında, Medya Savunma Alanları Karargah sorumlusu oldu. 2019’da ise YJA-STAR yürütme kurulu üyesi oldu.

Demir, 2021 yılında örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimlerin verildiği örgüte ait Apollo Akademiler sorumluluğuna getirildi. Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed’in 2021’de MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi sonrasında bu görev Hanım Demir’e verildi.

​Örgüt içinde önemli bir yere sahip olan Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konseyi ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesiydi.

Örgüt içinde güven azalıyor

​Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, PKK üst kadrolarına arka arkaya düzenlenen operasyonlar örgütte çözülmelere neden oluyor.

Örgütün akademik kadrolarında oluşan boşlukların gizleniyor. Örgüt kadroları arasında "güven bunalımları" yaşanıyor ve operasyonlar büyük korkulara yol açıyor.