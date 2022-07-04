Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: 3’lü muhtıraya uymazlarsa NATO'ya almayacağız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsveç ve Finlandiya ile imzalanan 3’lü muhtıra hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız" dedi.
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Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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