PKK/YPG terör örgütünün Azez'e bomba yüklü kamyonla saldırı girişimi istihbarat ekiplerinin başarılı operasyonuyla önlendi.

Türk İstihbaratı ve polisin iş birliğiyle Abbas, Azez'e ilerlerken yakalandı.

Kamyondaki bombanın aracın kasasındaki demir boşlukların içerisine yerleştirildiği belirlendi.

Aracı Münbiç’ten Azez’e kaçak yollardan getirmeye çalışırken yakalanan sürücü Mohammed Khalid Al Abbas'ın ifadesinin detaylarına TRT Haber ulaştı.

İş ilanından buldum iddiası

Türkiye-Suriye sınırına 7 kilometre uzaklıktaki Azez ilçesine bomba yüklü kamyonu getirirken yakalanan sürücü Khalid Abbas, Rakka’nın Tabka ilçesinde oturduğunu, Münbiç’te satışı yapılan bir kamyonun Azez’deki sahibine götürülmesi için şoför arandığını öğrendiğini söyledi.

Araç sürücüsü, “Münbiç’te bir kamyonun Azez’e satışının yapıldığını, bunun sahibine götürülmesi için şoför arandığını öğrendim. Satıcı diye bildiğim, sonradan örgüt mensubu olduğunu öğrendiğim kişilerle 200 dolara anlaştım. Parayı da peşin verdiler. Oyuna getirildim. Kamyonda bomba olduğunu bilmiyordum” dedi.

Kontrollü şekilde infilak ettirilen bomba yüklü kamyona parça tesirli 100 kilogram patlayıcı yerleştirdiği de belirlendi.

50 kişi ölebilirdi

Abbas, terör örgütü üyeleriyle herhangi bir lişiğinin bulunmadığını iddia etti:

"Kamyonun nerede, nasıl teslim alınacağını sorduğumda 'Sen Azez şehir merkezindeki büyük kavşağa gittiğinde bizi telefonla arayacaksın. Biz de kamyonu satın alan kişiyi arayacağız. Senin yanına gelecek ve kamyonu teslim alacak' dediler. Ancak bu işin içinde örgütün olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim."

Bombanın patlatılması durumunda 50'den fazla kişinin hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Haber: Bülent Çulcuoğlu