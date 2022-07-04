Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Memur zammında kritik gün: Enflasyon bugün açıklanıyor
[Fotoğraf: Getty]
Milyonlarca memur ve memur emeklisi bugün yapılacak açıklamayı bekliyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşecek.
Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi.
TÜİK, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.
Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı maaşa yansıyacak
Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.
Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.
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