Görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak akıllı baston, su altını erişilebilir kılan insansız su altı araçları, çeşitli araçlara otonom kabiliyet kazandıracak elektronik donanımlar ve dahası...

Türkiye'yi geleceğe taşıyacak 44 teknoloji girişimi sahnede yerini aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Geçtiğimiz yıl sadece bir yılda teknofest yarışmalarında lise ve üstü seviyede finallere kalan takım sayısı 1650 dolayısıyla bu takımların 1/3 ini dahi teknoloji girişimine dönüştürebilirsek türkiye'nin girişim kapasitesini en az ikiye katlamış olacağız” dedi.

"Yüzlerce girişim başvurusu oldu"



TEKNOFEST Girişim Programı'nın tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Şirketleşmemiş ya da şirketleşme aşamasında olan girişimler ön kuluçka programına, ticari ürün ya da hizmetini pazara sunmuş projeler ise hızlandırma programına başvurdu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce girişim başvurusu oldu. Bunlardan da finale kalanlar bir kısmı beş tanesi kendi girişimini kurmuş genç kardeşlerimizdi. Diğerleri ise kendi girişimlerini kurmak üzere bir araya gelmiş takımlardan oluşan gruplara eğitimler verildi” diye konuştu.

44 başvuru bir sonraki aşamaya geçti

Bayraktar, “Finale kalanlar da ileri seviye eğitimlere de tabi tutularak inşallah yolculuklarına, ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına hizmet etmek üzere yolculuklarına devam edecekler” bilgisini verdi.

TEKNOFEST Girişim Programı ile eğitim, ofis, sunucu, tanıtım gibi çeşitli destekler verilecek.

Her girişime 200 bin liraya kadar destek

Girişimciler bir sonraki aşamada, Take Off İstanbul’da yatırımcılarla ve alanında uzman isimlerle buluşacak. Her girişime, 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.