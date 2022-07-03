HDP Kongresi'nde terör örgütü lehine slogan atan 4 zanlı gözaltında
HDP kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açılmaya çalışıldı. Salonda, terör örgütü elebaşı için destek sloganları da atıldı. 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Terör örgütü elebaşının posterini açmak istediler. Attıkları sloganlarla örgüt elebaşına destek verdiler.
HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da yapıldı.
Salonda terör örgütü elebaşının posterini açmaya çalıştılar
HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması sırasında, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı.
Görevlilerin müdahalesi sonrası yüzü bezle kapalı iki kişi, posterle tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.
Terör örgütü lehine slogan atan 4 kişi gözaltında
HDP kongresinde bir grup ise halay çekip terör örgütü elebaşına destek sloganları attı.
Halay çeken grubun sloganlarına, salonda bulunanlar da eşlik etti.
Terör örgütü lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılık soruşturma başlattı
Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
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