Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara'ya gelecek. Erdoğan, Mahmud'u Beştepe'de yarın resmi törenle karşılayacak.
Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud, mayıs ayında yeniden göreve seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılayacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesi ele alınacak.
Ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Etiketler: Somali Recep Tayyip Erdoğan
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