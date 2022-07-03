Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 20:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan'dan Dodurga'da seçim kazanan AK Parti'ye tebrik
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Dodurga'daki seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı.
Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 3, 2022
Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Çankırı
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