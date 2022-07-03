Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Dodurga'daki seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı.