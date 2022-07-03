Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 21:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ömer Çelik, Dodurga'da seçimi kazanan AK Parti'yi tebrik etti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Sözcü Ömer Çelik, "Çankırı Dodurga Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti ve Cumhur ittifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı’yı tebrik ediyoruz. Beldemize hayırlı olsun" dedi.
Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından seçim kazanan AK Parti'yi tebrik etti.
Paylaşımında, "Çankırı Dodurga Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti ve Cumhur ittifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı’yı tebrik ediyoruz. Beldemize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Etiketler: Ömer Çelik AK Parti
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