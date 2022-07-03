Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından seçim kazanan AK Parti'yi tebrik etti.

Paylaşımında, "Çankırı Dodurga Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti ve Cumhur ittifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı’yı tebrik ediyoruz. Beldemize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.