Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boğazlar beldesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yerine kurulan köprünün ulaşıma açıldığı duyuruldu.

Paylaşımda, "Bartın’ın Boğazköy Beldesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Hafif Alaşımlı Sabit Köprü kurulumu tamamlandı ve köprüden araç geçişi başladı" ifadelerine yer verildi.