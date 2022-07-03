Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
TSK'nın selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurduğu hafif alaşımlı sabit köprü tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boğazlar beldesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yerine kurulan köprünün ulaşıma açıldığı duyuruldu.
Paylaşımda, "Bartın’ın Boğazköy Beldesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Hafif Alaşımlı Sabit Köprü kurulumu tamamlandı ve köprüden araç geçişi başladı" ifadelerine yer verildi.
Bartın’ın Boğazköy Beldesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Hafif Alaşımlı Sabit Köprü kurulumu tamamlandı ve köprüden araç geçişi başladı.#MSB pic.twitter.com/AJ9iaWemCZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2022
Etiketler: Bartın Türk Silahlı Kuvvetleri
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