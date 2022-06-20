Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pınar Gültekin davasında karar günü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Sanıklar, savcının verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapıyor.
Muğla'da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in davasında karar günü.
Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 13'üncü duruşmaya, sanık Cemal Metin Avcı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılıyor.
Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve aileler ise duruşmada hazır bulunuyor.
Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanıklar, savcının geçen duruşma verdiği mütalaasına karşı son savunmalarını yapıyor.
Davada, Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı ise 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
Avcı'nın 4 yakını da delilleri karartmakla suçlanıyor.
Etiketler: Muğla
Sıradaki Haber
İsmail Demir duyurdu: MİLSAR entegreli AKSUNGUR göreve başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz