Muğla'da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in davasında karar günü.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 13'üncü duruşmaya, sanık Cemal Metin Avcı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılıyor.

Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve aileler ise duruşmada hazır bulunuyor.

Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanıklar, savcının geçen duruşma verdiği mütalaasına karşı son savunmalarını yapıyor.

Davada, Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı ise 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Avcı'nın 4 yakını da delilleri karartmakla suçlanıyor.