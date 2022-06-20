Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsmail Demir duyurdu: MİLSAR entegreli AKSUNGUR göreve başladı
Sentetik açıklıklı radar MİLSAR, ANKA’dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLSAR'ın, ANKA’dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlandığını duyurdu.
Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İHA-MİLDAR projemiz kapsamında geliştirilen sentetik açıklıklı radarımız MİLSAR, ANKA’dan sonra AKSUNGUR’a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun. MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak."
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii Keşif
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