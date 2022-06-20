AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, TBMM'de açıklama yaptı. Ünal, askerlik kanunuyla ilgili düzenleme ile yapılacak değişiklikleri anlattı.

Ünal, "Bakaya, yoklama kaçağı ve bedelliden faydalanamayan yani yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenlemeyi içeriyor" dedi.

550 bin kişinin yararlanması bekleniyor

Bedelli askerlik affına ilişkin düzenlemeden 550 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Kanun teklifinin bugün Meclis'e sunulacağını aktaran Ünal şöyle konuştu:

"7 kanunda düzenleme ve değişiklik ön görüyoruz. Teklif 20 maddeden oluşuyor, Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Bu hafta içinde öğrenci affı ile ilgiliyi düzenlemeyi de Meclis'e sunacağız."

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal: Düzenlememiz 7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor ve 20 maddeden oluşuyor. Birazdan da TBMM’ye bu 20 maddelik kanun teklifimizi sunacağız. Bu hafta içerisinde de öğrenci affıyla ilgili düzenlemeyi de inşallah TBMM’ye sunacağız. pic.twitter.com/rjXA80qQgb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2022

AK Parti'nin 20 maddeden oluşan kanun teklifinde, çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni imkan getiriliyor.

Ünal, teklifle ilgili şu bilgileri de verdi:

"Dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için döviz askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınması."

Komuta kademesinde yaş düzenlemesi

Düzenlemeyle Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi de yeniden belirleniyor.

Ünal konuyla ilgili, "Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz, 1'er yıllık süreyle 72 yaşa kadar uzatılabilmesi imkanı getiriyoruz" dedi.

Teklife göre, harekat veya yurt dışı operasyon görevi nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara da ek sınav hakkı tanınacak.

Astsubaylar da artık 9'uncu derece 1'inci kademe yerine 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlayacak.

Miktarı MSB belirleyip kamuoyuyla paylaşacak

Ünal, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin durumunun ücretleriyle ilgili de, "Milli Savunma Bakanlığı bu miktarları belirleyip kamuoyuyla paylaşacak" dedi.