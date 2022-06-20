Muğla'da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in davasında karar çıktı.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 13'üncü duruşmaya, sanık Cemal Metin Avcı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve aileler ise duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanıklar, savcının geçen duruşma verdiği mütalaasına karşı son savunmalarını yaptı.

Sanık Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

Tutuksuz sanıklar Kardeş Mertcan Avcı ve diğer 4 sanık hakkında beraat kararı verildi.