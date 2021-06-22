Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "İnlerine girmeye devam ediyoruz!" başlığıyla paylaşılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yapılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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