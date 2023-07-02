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Gündem
TRT Haber 02.07.2023 11:25

Pençe Kilit'te 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

 

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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