Pençe Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 9, 2023
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.… pic.twitter.com/5I4xYHC2i0