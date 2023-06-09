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Gündem
TRT Haber 09.06.2023 12:08

Pençe Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Pençe Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Temsili Fotoğraf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

 

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Pençe Operasyonları PKK/YPG Terörle Mücadele
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