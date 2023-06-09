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Gündem
AA 09.06.2023 11:20

Bakan Tekin: Türk eğitim tarihine not düşülecek güzel işler yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "cumhuriyet" adının verildiği ilk okul olan Ankara Altındağ'daki Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Tekin, "Türk eğitim tarihine not düşülecek güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Bakan Tekin: Türk eğitim tarihine not düşülecek güzel işler yapacağız

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tekin, ziyareti kapsamında ilk olarak öğretmenler odasında eğitimcilerle görüştü.

Öğretmenlerin öneri ve beklentilerini dinleyen Tekin, başta öğretmenler olmak üzere eğitim ailesinin tüm paydaşlarıyla sık sık bir araya geleceklerini, bir aile ortamı havasında yapılacak istişarelerle eğitimi hep birlikte yöneteceklerini aktardı.

Tekin, ziyaret ettiği okulun "cumhuriyet" adıyla açılan ilk okul olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacağız. Bu yürüyüşteki en büyük yol arkadaşlarımız başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim yöneticilerimiz, velilerimiz ve eğitim ailemizin diğer paydaşlarıyla Türk eğitim tarihine not düşülecek güzel işler yapacağımıza inanıyorum."

Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, ardından okula ait tarihi kütüphaneyi gezdi, TBMM'nin ilk üyelerinin kullandığı hesap makinesini inceledi.

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Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
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