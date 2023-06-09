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Gündem
AA 09.06.2023 11:47

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşılması için adalet alanında çalışmalar yapılması talimatını verdi.

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı

Bakan Tunç, Bakanlık görevine getirilmesinin ardından bakan yardımcıları, genel müdürler ve bakanlık bürokratlarıyla toplantılarını sürdürüyor.

Toplantılarda Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi alan Tunç, devam eden projelerin sürdürülmesi talimatını verdi.

Ayrıca Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşılması için de adalete erişim ve adalet hizmetleri alanında yeni çalışmalar yürütülmesini istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen iller için de çeşitli talimatlar veren Tunç'un, deprem bölgesine özel önem verdiğini söylediği öğrenildi.

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