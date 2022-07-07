Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit oldu. Çatışmada 3 asker yaralandı.

2 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, hain saldırıda 3 askerin yaralandığını ve yaralıların hemen hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ile Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.