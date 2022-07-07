Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesine açılan taciz ateşi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ile Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, hain saldırıda 3 askerin yaralandığını ve yaralıların hemen hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ile Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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