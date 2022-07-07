Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 11:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Reyhanlı saldırısı şüphelisi Gezer adliyede
Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesinde, saldırının talimatını aldığını belirttiği Memet Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD’den 30 Haziran'da Türkiye’ye getirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanan Gezer, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının adından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Gezer'in savcılıkta sorgusu sürüyor.
Etiketler: Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Son Haberler
- 12:17
- 11:58
- 11:55
- 11:59
- 11:53
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: Türkiye'nin kurallarına saygı göstermelidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz