Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 02:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Çon'un Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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