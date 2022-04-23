Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati ABD'deki programlarını tamamladı
ABD'deki programlarını tamamladıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin sergilediği güçlü duruşunu pekiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için gittiği başkent Washington'daki programlarını tamamladıklarını duyurdu.
Bakan Nebati, oldukça başarılı ve verimli geçen görüşmeler sonrasında yurda dönüş yoluna geçtiklerini söyledi:
"Türkiye'nin her alanda sergilediği güçlü duruşunu pekiştirmek, uluslararası platformlarda ülkemizi hak ettiği en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da hız kesmeden devam edeceğiz."
Etiketler: Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı
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