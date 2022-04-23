İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına katıldı.

İftara AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu da katıldı.

İftarın ardından konuşan Bakan Soylu, milletvekilleriyle, valiyle, kaymakamla ve belediye başkanıyla beraber Roman vatandaşların gönüllerine dokunabilmek, samimiyetlerini göstermek ve ramazan ayında aynı sofrada olmak için geldiklerini söyledi.

"Az uyuyoruz, çok çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, "Cumhurbaşkanımızın ayrı ayrı sevgileri var, hepinize Ramazan Bayramı dilekleri var. Emanettir, sizlere iletiyorum. Sizin yüzünüzü yere baktırmamak için ülkemizi zengin, huzurlu, özgür ve hür yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Demesinler ki bizim mahallemizden çıkan çocuklar üzerindeki sorumluluğu beceremediler, gerçekleştiremediler, yapamadılar. Az uyuyoruz, çok çalışıyoruz. Allah'a niyaz ediyoruz, diyoruz ki Allah'ım bizim geldiğimiz yerleri bize unutturma. Bizim o insanlarla olan muhabbetimizi ve samimiyetimizi bize unutturma. Allah'ım bizi onlara mahcup etme. Onların yarınlarını, çocuklarının yarınlarını daha emin, daha güzel eyleyebilecek fırsatları bize nasip et" diye konuştu.

"Gemimizin kapatanı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Ülkede her geçen gün huzurun arttığını, dünyanın yaşadığı ufak tefek sıkıntılarla zaman zaman karşı karşıya kalabildiklerini belirten Soylu, "Ama bilmenizi istiyorum. Bizim ülkemizde gemimizin kaptanı Recep Tayyip Erdoğan'dır ve bilmenizi istiyorum, o bize denizlerde, karada, havada emin kaptanlık yapabilecek ve dünya başka fırtınalara tutulurken bizi bir şekilde kıyılara ulaştırabilecek bir kaptandır, bir liderdir" dedi.

Dün gece Diyarbakır'da saat 02.00 sıralarında sokaklarda huzur içerisinde gezdiklerini söyleyen Soylu, sahuru jandarmayla yaptıklarını, bugün de 1162 komandoyu terhis ettiklerini belirtti.

Vtandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Soylu, iftarın ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.