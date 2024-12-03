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Gündem
TRT Haber 03.12.2024 08:01

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, `Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Mu. Uzm. Çvş. Eren Kızıldağ'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. 

 

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Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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