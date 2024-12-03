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Gündem
TRT Haber 03.12.2024 06:37

Ankara-Atina hattında diplomasi trafiği sürüyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşme trafiği bu ay da hız kesmeden devam ediyor. İki ülke heyetleri, Yunanistan’ın başkenti Atina’da 'pozitif gündem' toplantısı gerçekleştirdi. Bugün de iki ülke arasında 'siyasi diyalog' toplantısı yapılacak.

Ankara-Atina hattında diplomasi trafiği sürüyor

Türkiye ile Yunanistan arasında sürdürülen 'pozitif gündem' kapsamındaki görüşmeler devam ediyor.

2-3 Aralık tarihli, 'pozitif gündem ve siyasi diyalog' toplantılarının adresi bu kez Yunanistan’ın Başkenti Atina'ydı.

Her iki toplantıda da Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay başkanlık yapıyor.

İki ülke heyetleri önce 'pozitif gündem' toplantısında bir araya geldi.

Bugün de iki ülke arasında 'siyasi diyalog' toplantısı gerçekleştirilecek.

Türkiye-Yunanistan 'Hackathon' yarışması

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasında 'Akıllı Şehirler' konulu Hackathon etkinliğine başvuruların başladığı açıklandı.

Yarışmayla, Türk ve Yunan gençleri arasında inovasyonu, iş birliğini ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amaçlanıyor. Yarışmanın finali 20 Şubat 2025'te Türkiye'de olacak. Ödül töreninin de 27 Şubat'ta Atina'da düzenlenmesi planlanıyor. 

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