Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı başarıyla sürüyor. Komandolara saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık verildi.

Operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.

Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/ceofeFirUK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2019

Kaynak: TRT Haber