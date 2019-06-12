Askerlik düzenlemesi görüşmeleri sürüyor. Düzenleme hem askerlik görevini yapacak olanları hem de halihazırda yapanları ilgilendiriyor. 106 bin askere erken terhis yolu açılıyor.

65 maddelik yasa teklifinin bu hafta içerisinde meclisten geçmesi bekleniyor.

Düzenleme 6 ayda terhis imkanı getiriyor. Meslek Yüksek Okulu mezunlarına yedek astsubaylık imkanı getiriyor ve bedelli askerlik kalıcı hale getiriliyor.

Dün AK Parti kapalı grup toplantısında görüşülen teklif, bu akşam saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla AK Parti genel merkezinde görüşülecek.

Kaynak: TRT Haber