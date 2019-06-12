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Tendürek Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
12 Haziran 2019 Çarşamba 08:16 - Son Güncelleme 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:01
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröris etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA
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