Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/p889e8njc0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2019

Kaynak: TRT Haber