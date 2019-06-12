Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, pazar akşamı ortak yayında biraraya geleceği Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın soruları önceden görmek istediğini öne sürdü. NTV'deki programın sonunda, sunucunun uyarısı üzerine sözlerinde düzeltmeye gitti

İmamoğlu, "Eğer öyleyse yanlış anladım. Benim için sevindirici. Keşke öyle olsun inşallah da öyle olsun." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları tartışma yarattı. Binalı Yıldırım, soruları önceden görmek istediği yönündeki iddiaları yalanladı. Yıldırım, İmamoğlu'nu yalan üzerine kurulu çirkin siyasetle suçladı.

Yıldırım sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.'' dedi.

İmamoğlu'nun iddiasını, ortak canlı yayını sunacak olan televizyon programcısı İsmail Küçükkaya da yalanladı.

Kaynak: TRT Haber