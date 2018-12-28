Pakistan, dünyada bir ilke imza attı, Yüksek Mahkeme FETÖ için terör örgütü tanımı yaptı, İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi. Pakistan'daki tüm FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesine de hükmetti.

Pakistan'ın FETÖ kararını Ankara memnuniyetle ve takdirle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Karar tüm ülkeler için emsal teşkil etmeli" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından bugün açıklanan, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü olarak ilan edilmesini ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devrini öngören karar memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır.

Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ortak bağlardan beslenen karşılıklı işbirliğinin tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bu kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir.

Ülkemiz bundan sonra da Pakistan’la her alanda işbirliğini artırarak devam ettirecektir."

Kaynak: TRT Haber