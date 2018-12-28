FETÖ’nün Pakistan’daki yapılanmasının peşine düşen Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi. Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden ülkedeki FETÖ yapılanmasıyla mücadele için kritik karar çıktı.

Mahkeme, FETÖ'nün terör örgütü olduğuna hükmetti, ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesi kararı aldı.

Mahkeme kararının ardından ülkedeki tüm FETÖ’cülerin ya sınır dışı edilmesi ya da gözaltına alınarak Türkiye'ye iadesi için işlem başlatılması bekleniyor.

Yüksek Mahkeme konuyu geçen hafta gündemine almıştı.

Kaynak: TRT Haber