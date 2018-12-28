ABD hükümetinden bir heyet, konu hakkında bilgiye sahip iki kaynağa göre, 7 Ocak haftası, Çinli yetkililerle ticaret konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Pekin'e gidecek.

Bloomberg'te yer alan habere göre, ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish heyete başkanlık edecek ve heyette Uluslararası İşlerden Sorumlu Hazine Müsteşarı David Malpass da yer alacak.

Çin görüşmeyi doğruladı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng de basına yaptığı açıklamada ABD'nin Noel tatilinde olmasına rağmen iki tarafın yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, ocak ayındaki görüşme için özel düzenlemeler yapıldığını söyledi.

ABD ile Çin arasındaki bu görüşme, geçtiğimiz ay Buenos Aires'te görüşen ve ateşkes kararını duyuran Donald Trump ve Şi Cinping'in zirvesinden bu yana ilk görüşme olacak.

Ticaret savaşı nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin ise Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, Nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

Aylar süren ve dünya ekonomisine ağır fatura çıkaran tarife savaşının ardından G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Şi Cinping, 90 günlük bir ateşkes konusunda mutabakata vardı.

Ancak mutabakat ardından Trump’ın “Anlaşma olmazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın” uyarısı, 2019 yılının da benzeri bir savaşa ev sahipliği yapacağı tahminlerini yükseltiyor.

Kaynak: Reuters, Bloomberg