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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 64 gözaltı kararı
28 Aralık 2018 Cuma 09:37 - Son Güncelleme 28 Aralık 2018 Cuma 09:44
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’ın Ankara’daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin gözaltına alınması amacıyla operasyon başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber
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