Fırat'ın doğusuna operasyon, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye'den çekilmesi, Ankara hem Moskova hem de Washington ile Suriye için diplomasi trafiğine hız verdi. Türk heyeti, yarın Rusya'ya gidecek.

Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.

#SONDAKİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'den bir heyet Cumartesi günü Rusya'ya gidecek.https://t.co/V2hr5NSu4p pic.twitter.com/fOipCKnJOW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Aralık 2018

ABD’nin birliklerini Suriye’den çekme kararı sonrasında bölgedeki askeri ve siyasi hareketlilik heyetin temaslarının ana gündemi olacak.

Temasların sonucuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme planlanacak.

Sadece Rusya ile değil Amerika Birleşik Devletleri ile de hızlı bir görüşme trafiği yaşanacak.

ABD'li askeri heyet, koordinasyon toplantısı için Ankara'ya gelecek. Çekilme sürecine ilişkin yol haritası bu toplantıda değerlendirilecek. Türkiye isteklerini ABD'lilere aktaracak.

Yoğun diploması trafiği 2019 yılının ilk haftalarında da sürecek. 8 Ocak'ta Türk heyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Detaylar Washington'da yapılacak çalışma grubu toplantısının ana gündemi olacak.

Yılbaşından sonra Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Türkiye'ye gelecek.

Kaynak: TRT Haber