Kurban Bayramı tatili itibarıyla artış gösteren orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. Ege'de 6 ilde yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bursa'da ise makilik alanda başlayan yangın devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlara müdahale ile ilgili son durumu TRT Haber yayınına telefon ile bağlanarak anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, @trthaber'de orman yangınlarına dair son bilgileri paylaşıyor. https://t.co/vFGZaqu1A2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2020

Geçen hafta 127 orman yangını çıktı

Yangınların yüzde 90'ının nsan hatasından kaynaklandığına dikkat çeken Bakan Bekir Pakdemirli, geçen hafta 127'si orman yangını olmak üzere toplam 194 yangının meydana geldiğini belirtti.

Bu yıl 2 bin hektar alan etkilendi



2019’da 11 bin hektar alanın orman yangınlarından zarar gördüğünü belirten Pakdemirli, "Bu yıl 26 temmuz itibariyle 2 bin hektardan daha az alan zarar gördü. Bayram verileri bu verilere eklenecek. Rakamın düşük olması orman personelinin üstün çabasının sonucudur. Ancak en çok vatandaşların performans önemli. Orman alanlarını kullanırken çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Bir ağacın değerini ölçemiyoruz. Yetişmesi için çok büyük emek zaman gerektiriyor" dedi.

"Sabatojlarda söz konusu olabilir"

Son yangınlarda sabotaj ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya Pakdemirli şu yanıtı verdi: Sabatojlarda söz konusu olabilir ama yangınların yüzde 90’ından fazlası insan hatası. Hafta sonlarında vatandaşlarımız ormanı kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor. Anız yangınları da çok ciddi risk. Dikkatli olmak gerekiyor. Nemin düşük sıcaklığın yüksek olması mücadeleyi zorlaştırıyor."

