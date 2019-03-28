Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, hazırladığı projelerle Ankara’nın ekonomik ve kültürel anlamda dünya başkentleri arasına gireceğinin altını çizdi.

Gençlere ve öğrencilere de ayrı önem verdiğini vurgulyan Özhaseki, belediye başkanı seçilmesi durumunda Ankara’da okuyan öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra Özhaseki’nin projeleri arasında 3Ç ve uyanık kütüphaneler projeleri de var. Bu projeyle öğrencilerin istedikleri saatte gidip ders çalışabilecekleri kütüphaneler yapacaklarını söyleyen Özhaseki, "Bunların yerini tespit ettik. İlk etapta yapacağımız 10 tane kütüphane 7 gün 24 saat açık olacak" dedi.

"Çay, çorba, çamaşır" modeli

Sosyal projeleri kapsamında öğrencilere ve gençlere yönelik bir diğer projenin de 3Ç modeli olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Çay, çorba, çamaşır. Okul bölgelerinde, özellikle de girişlerde çocukların okula geldiğinde bir kupa içerisinde çorba içebilecekleri bir imkan. Çamaşırını teslim edip okuldan çıktığında tertemiz alıp götürebileceği bir ortam. Bu da iş başına geldikten sonra birinci yılda uygulayacağımız çok ciddi bir iş" diye konuştu.

Kaynak: İHA