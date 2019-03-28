Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atakule'de gençlerle buluştu, gençlerin sorularını cevapladı. Program sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

Atakule’de gençlerin sorularını cevaplıyoruz. https://t.co/xv9bH1kEeG — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 28 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar:

Üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz için sadece burs kredi ile okumak değil, teknoparklarda çalışma imkanı bulacaklar. İnovasyona yönelik bir çok yatırımlar olabilir. Peki doğuda bu yatırımlar neden olmuyor. Bunun sebebi terör.

"Çanakkale'yi bilmeyen geleceğe kendini hazırlayamaz"

Çanakkale'yi bilmeyen tarihi bilemez, geleceğe kendini hazırlayamaz. Gari Gazi Mustafa Kemal, gerek o kınalı kuzular nasıl bu mücadeleyi verip bu vatanı bize emanet ettilerse bu bizim mesuliyetimizi daha da arttırıyor. Her şey hazır gelip avuçlarımızın içine konmadı. Bunun için verilen mücadeleler var. 16 bin 500 kilometreden buraya geliyorlar. İstanbul öyle bir hedeftiyki Konstantinapol olayını hazmedemeyişlerinin sebebi o. Fakat ecdadımız buna fırsat vermedi. İstanbul'un aslı İslambol'dur. O zamandan bu zamana hala bunu hazmedemiyorlar.

"51 müslüman camide katledildi Batı'dan ses yok"

Bir kiliseye bir müslüman saldırıda bulunduğu zaman batı dünyası dünyayı ayağa kaldırıyor. Bunda hiç Batı'nın sesi çıktı mı, çıkmadı. Charlie Hebdo olayında da bütün dünya liderleri bir araya geldi dünyayı ayağa kaldırdılar. 51 müslüman camide katledildi onlardan ses yok. Şunu bilmemiz lazım biz bu dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biliimde, sanatta, teknolojide çok ileri bir noktaya gelmemiz lazım. İhracatımız hiç yoktu. Geldiğimiz noktada şu anda 2,5 milyar dolar savunma sanayiinde ihracatımız var.

"İHA'nın çok önemli bir boyutta olanını 5-6 ay içinde üretiyoruz"

İnsansız hava araçlarının çok önemli bir boyutta olanını 5-6 ay içinde onu üretiyoruz. O üretildikten sonra bu işi çok daha iyi yapacağız. 5 ton ağırlığındaki bir insansız hava aracı. 1,5 ton sağda ve solda bomba taşıyabiliyor. Terörle mücadelemizde önemli bir aşama daha kaydedeceğiz.

"(Yerli otomobil) 5 önemli firma imza attı, ya başlayacağız ya başlayacağız"

Bizim beklemeye tahammülümüz yok. Bir an önce adımı atmalıyız. Gerekirse yurt dışından yatırımcılar bulup ortak yatırımla burada çalışmalar yapacağız. Bizde altyapı var. Bugün birçok Türkiye'de üretilenlerin 85-90'a varıncaya kadar yerli ama o bir noktası ithal. O üretilir mi, üretilir. Neden üretmiyorsunuz diyorum, maliyet diyor. Kazanırken maliyet demiyorsun. Bu millilik meselesidir. Ülkemin sanayi teknolojisine katkıda bulunurken istihdam sağlamalıyım diyebilmeliyiz. Seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız, 5 firma imzaları attı. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız.

"Gençlerimizi yarınlara hazırlamamız önem arz ediyor"

Akıllı şehirlerle ilgili ciddi manada çalışmalarımız var, başkan adaylarımız projelerini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu alanlarda attığı adımlar var. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri diye proje hazırladık. Kıraatane okuma evi demektir. Biz gençlerimizi buralara çekmek suretiyle çayını simidini kekini ücretsiz olarak alsın ve çalışmalarını yapsın. Gençliğimizin gayrimeşru yerlere sapmasını istemiyorum. Gençlerimizi yarınlara hazırlamamız önem arz ediyor.

"Teknofest'in bu seneki hedefi 1 milyon genç"

Batı bizim gerimizde kalacak, biz geriden başladık ama süratli şekilde gelişiyoruz. 25 havalimanı ile Türkiye'yi devraldık, 56 havalimanına çıkardık. Batının bir çok ülkesinde olmayan havalimanımız ve şehre giriş çıkışlarımızı Ankara'ya kazandırdık. Aynı şeyi İstanbul'da da yaptık. Yeni Havalimanında büyük bir Teknofest yapıldı ve 600 bin izleyicisi oldu. Teknofest bu sene onu mevcut havalimanında yapacak ve hedefleri 1 milyon genç oraya gelecek diyorlar.

"Ankapark 23 Nisan'a kadar ücretsiz olsun"

Sayın Özhaseki Ankapark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de bir Meclis kararı almak suretiyle 23 Nisan akşamına kadar Ankapark'ı açık tutsak, çocuklar 23 Nisan'ın orada ücretsiz kutlasa.

Bunun yapımına külliyeye karşı çıktıkları gibi Ankapark'a da karşı çıktılar. Bizden sonra başkaları gelecek. Bunlar devletin. Birkaç ay içinde Külliye'deki kütüphaneyi bitiriyoruz. 24 saat açık olacak, ikramlarımız yapılacak ve orada gelip öğrenciler ders çalışacak.

"HDP, PKK'nın siyaset kanadıdır"

HDP, PKK'nın siyaset kanadıdır. Zaman zaman siyaset kanadı olmayı dahi hazmedemeyip "biz sırtımızı YPG-PYD-PKK'ya dayadık" diyorlar. Bölücü terör örgütü başının heykelini dikeceğiz diyor. Kürdistan'da biz kazanacağız diyorlar. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Bizim kimseyle bir pazarlığımız yok ama hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar. Şu anda meclis listelerinden sızma hareketi yapıyorlar. Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil mezara kadar devamını sağlamak istiyoruz. 7 Ağustos Yenikapı ruhu diye ifade ettiğimiz o toplantıda Bay Kemal'i de davet edin dedim. Kendisi gelemeyeceğini iletti. Fakat öyle bir baskı kuruldu ki cuma akşamı geleceğini söyledi. Daha sonra Yenikapı ruhundan koparak bu ruhu tanımadığını söyledi. 15 Temmuz akşamı FETÖ'cülerin gözetiminde tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesine gitti.

Biz orada tepe noktadan öte tabanı bütünleştirme hareketi olarak çözüm sürecini benim çalışma ofisimde kanaat önderlerini davet ederek yaptık. Bunları Doğu'da çalışmalara gönderdik. Bunlar ne yazık ki orada alınan kararlara sadık kalmadılar ve dağlardaki emre uymak suretiyle aldığımız kararların tam tersi hareket ettiler.

"Ordu-Giresun havalimanı Türkiye'de bir ilk"

Ordu-Giresun havalimanı Türkiye'de bir ilk. Bu havalimanımızı denizin üzerine yaptık. Bu havalimanı bizim azmimizi gösteriyor.

"Üniversite öğrenci sayımız 8 milyonu geçti"

Ünitersitenin olmadığı ilimiz yok. Yurtlarımızın sayısını yoğun bir şekilde çoğalttık. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyonu geçti. Almanya seyahatimde Merkel'le konuşurken Merkel'e üniversite öğrenci sayınız nedir dedim. "3 milyon, sizde ne kadar" dedi. 8 milyon dedim şaşırdı. Nitelik olarak belki o seviyede değiliz ama o da olacak. Tersine beyün göçü başladı, yurt dışındaki hocalarımız Türkiye'ye gelmeye başladı. Bazı plan programlarımız var, gerekirse mali desteklerimizi de vereceğiz gerekirse bunu başaracağız.

"Her müracaat edene burs veya kredi veriliyor"

Burslar 45 liracıktı. Biz bunu şimdi 500 liraya çıkarttık. Her müracaat edene burs veya kredi veriliyor. Bizden önce harçlar vardı, biz harçları kaldırdık. Üniversitelerin alt zeminini oluşturduğu bir basketbol yapısını kurmamız lazım.

"Operasyonları ters tepti, bakın Türk Lirası bulup ödeme yapamıyorlar"

Batı'nın başta ABD'nin Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Bu döviz, faiz, kur sıkıştırma operasyonları ne oldu, ters tepti. Türk lirası bulup ödeme yapamıyorlar. Türk lirası prim yaparken, dolar düştü. Biz ekonomide iyi bir konumdayız. Şu anda uluslararası bu oyunu oynayan bankalar bundan sonra seçim zamanları biz rapor açıklamayacağız demeye başladılar. Açıkla, biz kendimize güveniyoruz. Bunların hepsi Türkiye'nin seçime giderken siyasi dayatmadır. Yerel seçimde siz kalkıpta Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayamazsınız. Bizim 4,5 senelik vaktimiz var ve bunu kararlı şekilde devam ettireceğiz. Enflasyonda düşüş hafifte olsa başladı. Burada sıkıntı asıl faiz konusudur. Faizi düşürürsek enflasyon da düşer. Olay patates, domates, patlıcan değil. Piyasadeki spekülatörleri terbiye etmemiş şart. 1 yıl önceden tarladan üreticilerimin ürünlerini satın alanlar var ve bunları fahiş fiyatlara satıyorlar. Biz tanzim adımını atacağız dedik. Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu millet hepimizin gelin el ele verelim sürümden kazanalım. Fahiş fiyatlarla milleti sıkıntıya sokmayın.

"İdeolojik yaklaşım içinde oy verenlerin anlayışı doğru değil"

Diyarbakır'ın 20 yıl öncesini de bilen birisiyim. Neydi ne oldu. Terör döneminde ne hale gelmişti, şimdi ne oldu. Kayyum arkadaşlara da bu yüzden teşekkür ederim. Yapılan yatırımlar, Suriçi, Dicle, Kurşunlu Camii... Daha tabi yapılacak çok işler var. Şırnak'ı da böyle yaptık. Hepsine gittim, oralar da bizim topraklarımız. Kimse gitmedi ben gittim ve gideceğim. Oyunu verirken hizmete bakmayıp ideolojik yaklaşım içinde olanlar var. Ben Kürdüm dolayısıyla sadece Kürde oy veririm, ben Lazım sadece Laza oy veririm anlayışı doğru değil. Diyarbakır Belediyesinin önünde anneler haftalarca ağladı. Kızlarını Kandil'e kaçırıp taciz ettiler ama bakıyorsunuz bazıları hala bunlardan vazgeçemiyor.

"Yazla birlikte işsizlik rakamları tek haneye inecektir"

Yazla birlikte işsizlikle ilgili durum olumlu istikamette değişip tek haneliye inecektir. Savunma sanayiinin merkezi artık Ankara. Burada nitelikli eleman ihtiyacı var.

Meral Akşener'e 250 bin liralık manevi tazminat davası

250 bin liralık manevi tazminat davası açtım, sadece onunla bırakmayacağım. Bu iş cezai bir süreci gerektiriyorsa, ceza davası da açacağım.

"Bilişimde çok daha iyi bir konuma gelmemiz lazım"

Bizim bilişim teknolojisinde çok daha iyi bir konuma gelmemiz, yazılımda çok daha iyi bir konuma gelmemiz lazım. Dünyada en geniş destinasyon ağınsa sahip olan THY'dir. istiyoruz ki ulaşım değil bu işin üretimine geçelim diyoruz. Ama acelemiz yok bu otomotiv gibi değil. Biz hiç olmazsa bunların motorlarını üretmekte mesafe almamız gerekiyor.

"Türkiye'nin kalkınmasını hazmedemiyorlar"

Batı Atatürk'e de dikdatör demişti bana da diyorlar çünkü Türkiye'nin kalkınmasını hazmedemiyorlar. Türkiye artık masada oturulup konuşulan bir ülke. Türkiye buraya nasıl geldi, onları bu rahatsız ediyor. Yerel seçim bu işin engeli değildi zaten.

(Trump'ın Golan kararı) "Körfezdeki müslüman ülkeler kararlı duruş sergileyemiyor"

Maalesef körfezdeki müslüman ülkeler kararlı duruş sergileyemiyor. Onların da sesinin çıkması lazım. Ben şu anda İİT'nın dönem başkanıyım, üzerime düşeni yapıyorum. İsrail'de 9 Nisan'da seçim var. Trump, İsrail'deki seçim için Netanyahu'ya destek veriyor. Netanyahu yolsuzluklara karışmış bir adam, bundan dolayı sıkıntı içinde. Trump aynı şeyi Kudüs'te yaptı, hedefine ulaşamadı.

Kaynak: TRT Haber