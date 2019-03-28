Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından çekilen Nuri Yurdakul, "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir." dedi.

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