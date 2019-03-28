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Saadet Partisi'nin Elmadağ adayı Yurdakul adaylıktan çekildi
28 Mart 2019 Perşembe 10:55 - Son Güncelleme 28 Mart 2019 Perşembe 11:04
Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından çekilen Nuri Yurdakul, "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir." dedi.
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