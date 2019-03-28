Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Koca, "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Baykal 1 Nisan'da taburcu edilecek"

Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettiğini, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacağını belirten Bakan Koca, "Baykal'ın Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm." diye konuştu.

"Türkiye'yi sağlık üssü yapmakistiyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir Hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabilir." ifadelerini kullandı.

"Seçimde hastayı taşıyacak sistemi planladık"

Bakan Koca 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili, şunları kaydetti:

"Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık."

Sağlık Bakanı Koca, "Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmensandıklara taşınacak"

Koca, yerel seçimde hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmenin sandıklara taşınacağını, bu işlemde 7 bin personel görevlendirmeyi planladıklarını bildirdi.

"50 bin kişiye e-reçete üzerinden rapor verdik"

Sağlık Bakanı Koca, "Ocak ayında bir genelgemiz oldu, yatağa bağımlı olan hastalarla ilgili e-reçete uygulaması yani aile hekimliği üzerinden yapılan bir uygulama. Bu süreçte e-reçete üzerinden verdiğimiz rapor sayısı 50 bin." dedi.

Bakan Koca, Şehir Hastanelerinde gerektiğinde özel sektörden de hekimin sözleşme yaparak çalışabilirliğinin mevzuat boyutuyla sağlandığını belirtti.

"Aşıda yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz"

Koca, "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz. Bu kapsamda ağustosta difteri ve tetanos aşısı ruhsatı verilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca şöyle devam etti:

"Kamu eliyle sağlık turizmi yapan tek ülkeyiz"

"USHAŞ diye bir yapımız var, kamu şirketi. Kamu eliyle sağlık turizmi yapan tek ülkeyiz. Önümüzdeki aylar içinde birçok ülkede ofislerimiz olacak hatta hastanın çok yoğun geldiği Libya, Azerbaycan gibi yerlerde müdahalesi yapılan hastanın devamında kontrol ve takibini yapmak üzere sağlık kuruluşu açmayı dahi planlıyoruz."

"Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum"

"Kendi aşımızı üreten, güvenilir olma noktasında tereddütlerin ortadan kalktığı bir yaklaşımın aşı reddini ortadan kaldıracağına, önemli oranda azaltacağına inanıyoruz."

"Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Aşıyı yerlileştirmenin, aşı reddiyle ilgili güvensizliği ortadan kaldırmak için önemli olduğunu düşünüyorum."

"Gerektiğinde yurt dışından hekimin de gelebilir olduğu yapı oluşturuyoruz"

"Şehir Hastanelerini, her geçen gün özellikle nitelikli işlemlerin yapılabilir olduğu hastaneler olarak yani mükemmeliyet merkezlerinin olduğu yapılar olarak planlıyoruz. Bu mükemmeliyet merkezlerinin de yurt dışı benzerleriyle irtibatının olduğu, araştırma, çalışma ve fiziki anlamda da gerektiğinde yurt dışından hekimin de gelebilir olduğu, eğitim parçası olarak, bir yapı oluşturuyoruz."

Kaynak: AA