İstanbul’da geçtiğimiz Pazartesi günü geç saatte iş yerinden çıkan, Levent’ten metroya binen ve Yenikapı’da inen yazılımcı Uğur A., istasyon önünde bekleyen taksicilerin vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yapması nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Sözlü tartışma büyüdü, taksici, genci tartakladı

Taksicilerin pazarlık içerisine girmesi ve onları almaması üzerine Uğur A., yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Dakikalarca kayıt alan genci fark eden bir taksi sürücüsü, onunla tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, genci azarlayarak tartakladı. Yaşanan arbedede genç yanlışlıkla kayıttan çıktı. Olayın ardından yaşananları sosyal medya hesabından anlatarak paylaşan genç, görüntüleri de ilgili birimlere göndererek şikayette bulundu.

Sürücülere 4 bin 530 lira ceza kesilip araçları bağlandı

Şikayetin değerlendirilmesi üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, plakaları tespit edilen 2 sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen taksicilere, “Belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” ve “ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” suçlarından 2 bin 265’şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin kullandığı taksiler ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Konuyla ilgili açıklamada ise, “UDES kapsamında birden fazla yolcu almak ve ayrı ücret talep etmek fiilleri dolayısıyla gerekli yaptırımlar uygulanmış ve emniyet birimlerince araçlar, 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir” denildi.

Kaynak: AA