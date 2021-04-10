Son 3 yılda Ankara'da yapılan operasyonda dolandırıcılığa karışan 84 kişi tutuklandı. Farklı modellerdeki onlarca araç, suç şebekeleri tarafından yasalmış gibi gösteriliyor.

Şasi numarası değişikliği, oto hırsızlarının son dönemde sıkça kullandığı yöntemlerin başında geliyor.

"Her aracın kendine özgü bir numarası var"

Araç ustası, şasi numarası hakkında şu bilgileri verdi:

"Vatandaşın TC kimlik numarası gibi her aracın kendine özgü bir şasi numarası vardır. Aracın tüm bilgilerini içerir. Yedek parça lazım olduğunda bununla takip edilebilir."

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, şasi numarası değiştirme yöntemini şöyle anlattı:

"Kaza yapmış ve hakkında ağır hasar kaydı bulunan araçlar sanayide istifleniyor. Bu araçları tamir etmek bahanesiyle yasal yollardan satın alıyorlar. Haciz kaydı bulunan araçlarla veya ülkemize giriş yapmış ama çıkış yapmamış araçların şasi numaralarını birbirleriyle değiştiriyorlar."

Şasi numarasını kazıyarak hurda araçlarınkini yerleştiriyorlar

"Change" yöntemini kullanan oto hırsızlık şebekeleri araçlarda motorun hemen yanında yer alan şasi numaralarını bazen kazıyarak bazense tamamen sökerek hurda araçların numaralarını yerleştiriyor.

"Change" yöntemi tespit ediliyor

Bu yöntemi kullanan şebekeler, emniyet birimleri tarafından deşifre ediliyor. Ankara'da asayiş ekiplerinin çalışmalarıyla bu tür olaylar yüzde 71 oranında azaldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Özay, "İlimizde bulunan oto eksperlerle ilgili bilgi ağımız var. Yine bu ağır hasarlı kayıtlı araçların tespitine yönelik sanayideki esnaf arkadaşlarımıza yönelik bir bilgi ağımız mevcut. Kriminal polis laboratuvarlarında incelemeye tabi tutuyoruz." diye konuştu.

Son 3 yılda 21 operasyon düzenlendi, 154 araç belirlendi

Başkentte son 3 yılda 21 operasyon düzenlendi. Şasi numarası değiştirilen 154 araç tespit edildi, 84 kişi tutuklandı.

Vatandaşlar, özellikle fiyatı düşük araçların şasi numaralarını yetkili serviste mutlaka karşılaştırarak bu dolandırıcılığa dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.

Haber: Ahmet Çakıcı